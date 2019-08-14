В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу

В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.

Чудовищная история произошла в начале июня 2018 года. Отправившаяся погулять школьница заглянула к маме на работу, а затем неожиданно пропала. Почти две недели ее искали свыше 500 полицейских и волонтеров, но тщетно. Следователи после изучения записей с тысяч камер и регистраторов вышли на след предполагаемого злоумышленника — местного таксиста, который ранее уже был судим за преступления в отношении своей матери и жены.

Первоначально он отпирался, но после допроса с использованием детектора лжи сознался в том, что изнасиловал Алину, а затем задушил ее и спрятал тело в лесополосе. В тот день шел дождь, и таксист предложил подвезти девочку, но по пути сменил направление и поехал в гараж, где и надругался над школьницей.

В среду суд приговорил мужчину к 20 годам в колонии строгого режима, обязав его выплатить компенсацию в 2 миллиона рублей. Родителей Алины такой исход дела не устроил — они сочли наказание слишком мягким.

"Государственный обвинитель запросил 23 года, суд дал 20, мы считаем, что это очень мало. Мы будем настаивать на пожизненном лишении свободы", — заявил адвокат Илья Полосин.