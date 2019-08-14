Тема:
Криминал 42 минуты назад
В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу
В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.
Чудовищная история произошла в начале июня 2018 года. Отправившаяся погулять школьница заглянула к маме на работу, а затем неожиданно пропала. Почти две недели ее искали свыше 500 полицейских и волонтеров, но тщетно. Следователи после изучения записей с тысяч камер и регистраторов вышли на след предполагаемого злоумышленника — местного таксиста, который ранее уже был судим за преступления в отношении своей матери и жены.
Первоначально он отпирался, но после допроса с использованием детектора лжи сознался в том, что изнасиловал Алину, а затем задушил ее и спрятал тело в лесополосе. В тот день шел дождь, и таксист предложил подвезти девочку, но по пути сменил направление и поехал в гараж, где и надругался над школьницей.
В среду суд приговорил мужчину к 20 годам в колонии строгого режима, обязав его выплатить компенсацию в 2 миллиона рублей. Родителей Алины такой исход дела не устроил — они сочли наказание слишком мягким.
"Государственный обвинитель запросил 23 года, суд дал 20, мы считаем, что это очень мало. Мы будем настаивать на пожизненном лишении свободы", — заявил адвокат Илья Полосин.
Ранее по теме
-
В Ставрополе дворник изрезал ножом своего бывшего начальника4 суток назад
-
Контрактника зарезали в пьяной драке в кафе в Приамурье9 суток назад
-
До последнего сжимал нож: убийство сургутского полицейского попало на видео11 суток назад
-
Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления11 суток назад
-
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого12 суток назад
-
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана12 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Су-27 отогнали F-18 от самолета министра обороны РФ
- Россия высылает украинского дипломата
- В Кремле прокомментировали московские протесты
- Россиян могут перевести на 4-дневную рабочую неделю
- "Квартал 95" назначил штатного двойника Зеленскому
Самое читаемое
-
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей
- Участковый погиб во время прямого эфира в Instagram
- Эксперты рассказали, какую колбасу ни в коем случае нельзя есть
- "Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Неожиданный шаг: Трамп снова испугался обвала рынков
- Group-IB: ущерб от мошенничества через удаленный доступ может стоить банкам до 10 млн руб ежемесячно
- Какой сюрприз готовит Драги перед уходом?
- Топ-10 привлекательных городов Китая
- Минфин готовится к турбулентности?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире
- Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra
- В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше!)
- На Алиэкспрессе продают решение главной проблемы Porsche Panamera - за копейки
- Юный мажор утопил подаренный ему BMW, потому что хотел Jaguar (видео)
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Какая часть яблока самая полезная? Ответ дают ученые
- Стало известно, что делает с мозгом хронический стресс
- Яркое солнце спасет от инфаркта
- Медсестра заразила пациентов редкой инфекцией
Вести в 20.00
-
Экзоскелет для невесомости
- На армейских играх состязались военные повара
- Новый способ воровства с банковских карт
Вести-Москва
-
Гонки на машине каршеринга: подростки воспользовались аккаунтом знакомого
- Гибель деревьев в Филевском парке: начата проверка
- Пенсионерка из Домодедова помогла задержать телефонного мошенника
- На Красной площади началась подготовка к фестивалю "Спасская башня"
- Столичных голубей предлагают посадить на диету
- Электронные подписи: пробел в законе закрыт
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- До +25 градусов и грозы ждут москвичей
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео