Рублев обыграл Вавринку и вышел на Федерера

Андрей Рублев вышел в третий круг проходящего в Цинциннати теннисном турнире серии "Мастерс". В матче второго круга Андрей нанес поражение швейцарцу Станисласу Вавринке.

Андрей выиграл обе партии с одинаковым счетом 6:4 за 1 час 24 минуты. Рублев сравнял счет в личных встречах с Вавринкой. Теперь на счету соперников по одной победе.

Андрей вышел в третий круг соревнований, где его соперником станет другой швейцарец – знаменитый Роджер Федерер. 36-летний Федерер победил аргентинца Хуана Игнасио Лондеро 6:3, 6:4.