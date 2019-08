Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию в Гонконге. В своем TwitterТрамп выразил уверенность, что китайский лидер способен мирно решить проблему.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?