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Протесты в Гонконге 1 час назад
Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и решить проблему Гонконга
Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию в Гонконге. В своем TwitterТрамп выразил уверенность, что китайский лидер способен мирно решить проблему.
I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019
"Я очень хорошо знаю председателя КНР Си Цзиньпина, — цитирует Трампа телеканал "Россия 24". — Он великий лидер, который очень уважает свой народ. Он хороший человек в "жестком бизнесе". У меня нет никаких сомнений в том, что если господин Си Цзиньпин хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать. Может, нужна личная встреча?"
В Гонконге уже два месяца не прекращаются протесты и стычки демонстрантов с полицией. Постоянные проблемы испытывает аэропорт города. Все началось с решения властей принять законопроект, в котором прописывается механизм экстрадиции из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Протестующие опасаются, что новые правила поставят под угрозу независимую от остального Китая правовую систему Гонконга и его автономию. Многие считают, что за массовыми протестами стоит Вашингтон.
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