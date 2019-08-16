Захваты и рваная одежда: одесские депутаты провели заседание в лучших традициях

В лучших традициях украинской политики: депутаты Одесского областного совета устроили потасовку во время внеочередного заседания.

Региональные законодатели должны были проголосовать по кандидатуре нового спикера. Прежний перешел на работу в Верховную раду. За его кресло развернулась непримиримая борьба, сообщает "Россия 24".

Пленарное заседание началось с того, что один из депутатов и по совместительству замглавы обладминистрации набросился на коллег из фракций "Блок Петра Порошенко" и "Оппозиционного блока" и обвинил их в сговоре, после чего призвал остальных блокировать трибуну. Началась толкотня. Кто-то из присутствующих вызвал полицию. До ее прибытия депутаты успели повалить флаг, сломать микрофон, показать друг другу удушающие захваты и порвать несколько рубашек.