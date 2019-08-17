"Зенит" не хочет расставаться с Мамманой

Переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы из "Зенита" в итальянский "Сассуоло" может не состоятся. Против продажи футболиста возражает главный тренер чемпионов России Сергей Семак.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на аргентинскую прессу, "Сассуоло" был готов заплатить "Зениту" 10 миллионов евро. Однако Сергей Семак высказался против продажи аргентинца. Тренер "Зенита" по-прежнему рассчитывает на Мамману.

Эммануэль Маммана пришел в "Зенит" в августе 2017 года из "Лиона". Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за травмы колена. В нынешнем чемпионате Эммануэль выходил на поле в двух встречах.