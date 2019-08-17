Маскировка спутников: новая разработка "Роскосмоса"

ГК "Роскосмос" получила патент на способ маскировки (снижения заметности) космических аппаратов в видимом диапазоне спектра.

Если космические аппараты покрыть специальной воздушно-пупырчатой пленкой, которая рассеивает свет, их видимость сократится в десять и более раз. Маскировать будут аппараты, расположенные на орбите с высотой 10-20 тысяч километров, где применяются оптические средства наблюдения.

В России подобным наблюдениями занимается Алтайский оптико-лазерный центр имени Титова, где проводится мониторинг околоземного пространства в разных диапазонах волн — от ультрафиолетового до среднего инфракрасного. На высоте до 36 тысяч километров можно даже разглядеть космический мусор размером более 20 сантиметров.

Аналогичный американский телескоп Advanced Electro Optical System Telescope установлен на Гавайских островах.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, маскировка может быть использована в военных целях. Программа защиты спутников разрабатывалась в Америке в 1990-х, ее результаты неизвестны, передает РИА Новости.