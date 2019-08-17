По погибшим в одесской гостинице объявлен траур

В одесской области объявлен траур по погибшим в пожаре в гостинице "Токио стар".

Отель загорелся в ночь на 17 августа. Площадь пожара – около тысячи квадратных метров. Погибли 9 человек, пострадали 10. Проверка пожарной безопасности должна была пройти в июле, но из-за смены собственника пожарного инспектора не пустили на объект.

Полиция предполагает, что пожар мог случится из-за возгорания проводки, неосторожного обращения с огнем. Не исключено, что поджог был умышленным – с целью скрыть убийство.

На всей территории области на госучреждениях и предприятиях приспустят государственные флаги, передает РИА Новости.