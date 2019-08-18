За сутки в Хабаровске почти в 10 раз увеличилось число подтопленных домов

В Хабаровске число жилых домов, которые оказались подтопленными из-за паводка, за сутки возросло почти в 10 раз. Такие данные появились на сайте ГУ МЧС России по региону.

Накануне сообщалось, что река Амур, вышедшая из берегов, подтопила четыре жилых дома в Хабаровске.

Как уточняется, уровень воды поднялся на 7 сантиметров и в настоящее время составляет 589 сантиметров. После прохождения циклона количество подтопленных жилых домов в Хабаровске увеличилось до 37, также оказались подтоплены 151 приусадебный участок и семь земельных участков, передает РИА Новости.

В селе Корсаково-2 оказались подтопленными 12 домов, 149 земельных и 41 дачный участок. В других населенных пунктах этого района подтоплены шесть участков автодорог, 10 придомовых территорий, 49 дачных и 123 земельных участка.

В городе Бикин подтоплены 35 жилых домов и 75 приусадебных участков, в селе Лермонтовка (Бикинский район) – 8 жилых домов и 92 приусадебных участка.