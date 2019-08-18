Депутат Рады рассказал об умышленном уничтожении производства на Украине

Власти Украины уничтожают производство и научно-техническое будущее страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как рассказал Мураев, в последние годы закупаются импортные тракторы и комбайны, строительная техника. Это делается в ущерб украинским производителям.

Под угрозой закрытия оказались несколько пока еще работающих предприятий, сообщает газета "Известия". Например, ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" (ХКБМ) в результате ряда решений министерства обороны Украины фактически осталось без заказов на изготовление новой техники, без финансов для разработки перспективных образцов.

ХКБМ, производившее танки Т-34, БТР-4 и "Оплот", — одно из ведущих предприятий Украины, создающее продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеющее хороший экспортный потенциал. Но, по мнению Мураева, действия властей Украины не способствуют сохранению промышленности страны.