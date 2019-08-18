Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Девушка находится в полтавской больнице. Разин уверен: она все чувствует, нужно обязательно к ней приехать.

Но въезд на Украину ему запрещен по решение бывшего президента Петра Порошенко.

Свою просьбу продюсер опубликовал на странице в Instagram.