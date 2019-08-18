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18 августа 201919:54

Школьник с топором: подробности из жизни убитой семьи

Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков приехал в воскресенье, 18 августа, в село Патрикеево, где подросток с топором зарубил семью, а потом покончил с собой. Село находится в 200 километрах от Ульяновска. В причинах трагедии поручил разобраться губернатор области Сергей Морозов.

Люльков пообщался и с отцом мальчика, который не жил с семьей несколько лет, сейчас он обитает в другом районе области — Карсунском. По словам отца, с сыном он общался в мае, и все было спокойно, ни о чем тревожном речь не заходила. Отец находится в шоке от случившегося, добавил чиновник.

"Мы намерены оказать помощь в организации похорон погибших", — сказал замгубернатора, слова которого приводит "Интерфакс".

Он рассказал также, что мать подростка перенесла тяжелую болезнь и после этого не работала. Семья жила на пенсии бабушки и дедушки и, как предполагает Люльков, мать детей получала пособие по инвалидности.

Что же касается самого 16-летнего подростка, то он должен был пойти в сентябре в 11-й класс. По словам замгубернатора, мальчик был очень умный, эрудированный, участвовал в отборочном региональном туре программы "Умники и умницы", общительный, никаких нареканий к нему не было.

По словам представителя регионального Следственного управления СКР, подросток убил дедушку, бабушку, мать и своих двоих сводных брата и сестру. По предварительной информации, орудием убийства стал топор. По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следственные органы также проверяют версию о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний.

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