Продовольственная организация ООН сообщила о смерти Жака Диуфа

Бывший генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф скончался на 82-м году жизни. Как сообщила пресс-служба этой организации, он умер в субботу, 17 августа.

Соболезнования с связи с кончиной Диуфа, известного сенегальского политика, уже выразил нынешний глава ФАО Цюй Дунъюй. По его словам, Диуф был "неутомимым борцом с нищетой, голодом и неполноценным питанием", а также "отдал немало времени, страсти и опыта делу искоренения голода в мире".

Жак Диуф возглавлял ФАО в 1994-2011 годах. После этого был советником президентов Сенегала и Гвинеи, а в 2014 году был назначен специальным послом организации по Сахелю и Африканскому рогу.

ФАО учредила премию имени Диуфа, которая присуждается каждый год за наиболее значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.