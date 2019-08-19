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19 августа 201904:38

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В Приморье на реках ожидается новая волна паводка, синоптики объявили штормовое предупреждение. А у Хабаровска в ближайшие сутки река Амур достигнет опасного для города уровня.

Синоптики ждут в Приморском крае сильные дожди и ветер с грозой (на прошлой неделе по Приморью прошелся тайфун "Кроса"). На реках ожидается новая волна дождевых паводков, с резкими подъемами уровня воды. Сейчас в воде остается более 500 частных домов и около полутора тысяч подворий, передает "Интерфакс".

А у Хабаровска Амур в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров. Неблагоприятной отметкой считается уровень в 450 сантиметров, сообщил РИА Новости представитель Хабаровского гидрометцентра.

За трое суток на регион обрушилась месячная норма осадков. В воскресенье подтопило участок дороги Комсомольск — Хабаровск. Дорожным службам потребовалось несколько часов, чтобы откачать воду и восстановить движение.

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