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Политическая нестабильность в Венесуэле 8 минут назад

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19 августа 201906:34

Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро

Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро

CША ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы. Цель — усилить давление на правительство страны и добиться смещения Николаса Мадуро. Об этом агентству "Ассошиэйтед пресс" заявил некий представитель американской администрации.

По его словам, Белый дом уже проводил в Каракасе встречу своего человека с председателем Конституционной ассамблеи и намерен сделать это вновь.

Тем временем бывшие представители администрации США сообщили, что президент Дональд Трамп предлагал американским чиновникам начать морскую блокаду Венесуэлы.

Трамп несколько раз говорил о необходимости разместить корабли вдоль побережья этой страны, чтобы прервать импорт и экспорт товаров. Однако чиновники отказались: идея не имеет под собой законодательной основы, сообщает телеканал "Россия 24".

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