По 6 тысяч долларов за каждого: двух антимайдановцев освободили под залог

Россиянин Евгений Мефедов и украинец Сергей Долженков, которые были арестованы по обвинению в сепаратизме, освобождены после внесения необходимой суммы залога.

Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин. Также он напомнил, что 16 августа суд принял решение о возможности внесения залога за Долженкова и Мефедова, сумма которого составила более 150 тысяч гривен (около шести тысяч долларов) на каждого человека. Адвокат отметил, что деньги были собраны в течение выходных и в понедельник, 19 августа, внесены на счет Государственной судебной администрации. Рыбин рассказал, что уже после обеда Долженков и Мефедов вышли на свободу, сообщает ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что необходимая сумма для залога была собрана благодаря активному участию и содействию депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Николая Скорика.

Валентин Рыбин также рассказал, что обвиняемые не находятся под домашним арестом, также они не имеют электронных браслетов. Адвокат отметил, что при этом у Долженкова и Мефедова есть ряд процессуальных обязательств, которые указаны в определении суда.

Обвиняемые находились под стражей с мая 2014 года. Их считали причастными к беспорядкам в Одессе. Суд признал Долженкова и Мефедова невиновными, но в зале заседания их арестовали по другому обвинению — в сепаратизме.