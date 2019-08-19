Криштиану Роналду признался, что откупился от "изнасилованной" Майорги

Ведущий футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду публично признал, что в 2010 году он выплатил американской модели Кэтрин Майорге 375 тыс. долларов за молчание по поводу скандального эпизода, связанного с сексуальными домогательствами со стороны игрока.

Ранее уже сообщалось, что адвокаты Криша передали женщине деньги, однако судебные чиновники в США не согласны с тем, что такого рода "откуп" является признанием вины со стороны игрока.

Как уже сообщали Вести.Ru, в июне суд Лас-Вегаса прекратил разбирательство в отношении Роналду по обвинениям в изнасиловании. А окружная прокуратура заявила, что португалец не будет подвергаться преследованию в связи с обвинениями.

Процесс начался в сентябре 2018 года после подачи Майоргой исковой жалобы, в которой модель утверждала, что португалец изнасиловал ее в гостиничном номере в июне 2009 года, напоминает Спортбокс.Ru. Долгое время Роналду был под следствием, но теперь, похоже, все для него закончилось вполне счастливо.