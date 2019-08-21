Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео

Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолета в воду близ греческого острова Порос, сообщает "Россия 24". Очевидец снял на видео момент крушения.

ЧП произошло около 16 часов дня 20 августа в Сароническом заливе рядом с Пелопоннесом. Винтокрылая машина, на борту которой находились пилот и двое пассажиров, направлялся в аэропорт Афин, но незадолго после взлета зацепил линию электропередачи, загорелся и рухнул в море примерно в 50 метрах от берега.

Через пару часов тела погибших доставили на сушу, к вечеру подняли и вертолет Agusta A-109. Немногим позже стали известны имена разбившихся россиян — это предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов и некто Давел Аколинин.

Остров в результате этого ЧП остался без электроснабжения.