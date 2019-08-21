Крушение вертолета в Греции: погиб основатель Музея русской иконы

При крушении вертолета у греческого острова Порос погиб основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов и Павел Акулинин. Третьей жертвой авиакатастрофы стал греческий пилот Никас Каристинос. Вертолет Абрамова задел линию электропередачи и рухнул в море 20 августа. Остров Портос остался после падения вертолета без электроэнергии. Момент крушения вертолета попал на видео.

55-летний бизнесменом Михаил Абрамов занимался строительством, напоминает ТАСС. Начинал предприниматель с кооператива по пошиву изделий из меха и кожи. Затем работал в Ингосстрахе", где стал заместителем гендиректора. С начала 2000-х годов Абрамов увлекся коллекционированием икон. А в 2011 году он открыл первый в России частный Музей русской иконы общей площадью 2500 квадратных метров. В экспозицию вошло около 600 икон. Музей русской иконы — единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства. Статус музея подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России. Наиболее ценными экспонатами музея считаются икона Богоматери Одигитрии, греческий иконостас конца XVII века и икона Святого Николая Мирликийского XIV века.

Музейный комплекс находится на Таганке на Гончарной улице. Он принял первых посетителей в январе 2011 года. Музей состоит из двух особняков XIX — начала XX века, которые реконструированы и специально оборудованы для экспонирования и хранения памятников.

Погибший в катастрофе вертолета Абрамов был благотворителем – строил фонтаны и возводил храмы, помогал ветеранам и детским приютам. За организацию выкупа и передачи Ярославскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику иконы XVII века "Воскресение — Сошествие во ад со Страстями Христовыми в 18 клеймах" Михаил Абрамов стал лауреатом премии "Меценат года" в номинации "Сохранение объектов культурного наследия".