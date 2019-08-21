За один день аптеку в Екатеринбурге ограбили, а потом обворовали

В екатеринбургской аптеке в течение дня было совершено два преступления — ограбление и воровство.

По информации агентства ЕАН, инциденты произошли 18 августа на улице Родонитовой. Сначала в аптеку пришел грабитель, напал на фармацевта и, угрожая острым предметом, забрал выручку из кассы.

Спустя несколько часов в аптеку, где работала все та же сотрудница, заявились две женщины в характерной одежде и, пользуясь тем, что фармацевт консультировала других посетителей, стащили с полок дорогую косметику, не стесняясь камер наблюдения.

В настоящее время полицейские разыскивают преступников. О сумме ущерба не сообщается.