Сергей Семак дисквалифицирован на две встречи

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак наказан за свои высказывания в адрес судейской бригады Алексея Матюнина, обслуживавшей матч с "Ахматом". Семак дисквалифицирован на две встречи.

Сергей Семак остался недоволен работой Матюнина и его помощников. Тренер "Зенита" допустил некорректное выражение в адрес судей, прозвучавшее в эфире. На следующий день Семак принес свои извинения арбитру.

КДК РФС учел, что Семак извинился. Тренер "Зенит" дисквалифицирован на две игры, причем на одну из них условно. Таким образом, Сергей Богданович не сможет руководить игрой чемпионов в Уфе, но вернется на скамейку запасных в игре со "Спартаком".