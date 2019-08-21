Путин о ЧП в Белом море: радиационный фон в норме

Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по результатам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов", — рассказал глава государства, сообщив, что погибшие выполняли чрезвычайно важную работу в области перспективных вооружений.

Путин подчеркнул, что на фоне американских ракетных испытаний Россия обязана думать о собственной безопасности.

Руководитель страны отметил, что ситуация находится под контролем, а превышение радиационного фона не было зафиксировано соседними государствами. "По имеющимся у меня докладам, все находится в норме", — заверил Путин.

8 августа 2019 года на полигоне министерства России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием​​​, в результате чего погибло двое военнослужащих и пятеро сотрудников "Росатама". Оборонное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в регионе находится в норме.