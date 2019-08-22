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Протесты в Гонконге 26 минут назад

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22 августа 201914:48

К акциям протеста в Гонконге присоединились школьники

EPA

К акциям протеста в Гонконге присоединились несколько сотен школьников.

Ученики старших классов пришли на площадь Эдинбург-плейс в центре Гонконга. Они скандировали "Свободу Гонконгу" и призывали к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Как сообщает "Интерфакс", подростки были одеты в темную одежду, с собой у них были зонты — символ протестного движения в Гонконге.

Акции протеста в Гонконге не прекращаются уже более двух месяцев. Они начались из-за планов властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. Под давлением общественности власти отказались от принятия закона, но протесты так и не прекратились. 23 августа протестующие планируют выстроиться в живую цепь, пересекающую Гонконг. Между тем китайские власти считают, что за беспорядками стоит Вашингтон.

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