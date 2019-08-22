"Пил пиво, то есть бухал": поджегший инвалида москвич вспомнил о конфликте за столом

Москвичу, поджегшему мужчину на юге Москвы, инкриминируют покушение на убийство, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова. Сам подозреваемый настаивает, что ничего не совершал, хотя и признает, что в тот день имел дело с канистрой с горючим веществом. Допрос подозреваемого сняли на видео.

"Обвиняют в каком-то поджоге, но я был дома. Днем пил пиво, то есть бухал. Вчера я бухал, сегодня бухал, потому что День рождения был", — рассказал 37-летний мужчина.

Свое лицо он закрывал руками, тогда как во дворе дома на Касимовской улице действовал открыто. На кадрах с камеры наблюдения видно, как злоумышленник поливает бензином деревянный стол и сидящего за ним 58-летнего инвалида, после этого что-то ему говорит и подносит зажигалку.

Мужчина не стал отрицать, что днем купил пятилитровую канистру для друга, но уверяет, что передал ее на Липецкой улице. Впрочем, подробности он вспомнить затруднился, зато рассказал о недавнем инциденте за тем же столом.

"Боролся с человеком возле этого дома. Этот человек сказал: "Если ты меня победишь, я встану перед тобой на колени". Так и сделал — поборол его. Потом он присел отдохнуть и угрожал ножом, хотел расправиться", — поведал задержанный.

О ком именно идет речь, остается только догадываться, но не исключено, что спарринг проходил с тем самым 58-летним местным жителем, который 21 августа получил ожоги 90 процентов тела.

Подозреваемый признал, что испытывает проблемы со здоровьем и порой не контролирует свои действия в состоянии опьянения. Если его вина будет доказана, ему может грозить от шести до 15 лет в колонии.