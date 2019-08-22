Шюррле и Понсе выйдут в стартовом составе "Спартака" против "Браги"

Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги". Стал известен стартовый состав 22-кратных чемпионов страны.

С первых минут встречу начнут Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резиуан Мирзов, Эсекиэль Понсе, Андре Шюррле. По сравнению с матчем с ЦСКА в стартовый состав попали Мирзов и Понсе, дисквалифицированный в чемпионате России. Не смогут сыграть в Португалии Гус Тил и Джордан Ларссон, не заявленные на квалификационные раунды Лиги Европы.

У "Браги" на поле выйдут Матеус, Нуну Секейр, Уилсон Эдуарду, Пабло Сантос, Андре Орта, Паулинью, Рикарду Орта, Франсержио, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья. Матч начнется в 21.45.