Тренер "Реала" Зидан рассчитывает на вратаря Наваса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан опроверг слухи об уходе из команды вратаря Кейлора Наваса. По словам наставника "сливочных", костариканский голкипер является важным игроком клуба.

"У нас будет много матчей, я рассчитываю на него. Навас всегда был и будет важным игроком для "Реала". Кейлор сейчас с нами, он хочет быть с нами", – цитирует Зидана Чемпионат.com.

Напомним, что ранее появилась информация об уходе Наваса из "Реала". Костариканца не устраивает роль второго вратаря в команде.