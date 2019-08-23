Пьяный начальник полиции Луцка взорвал гранату после ссоры с коллегами

Скандалом и взрывом гранаты закончилось застолье в помещении патрульной полиции украинского Луцка, где отмечал день рождения теперь уже бывший глава городского правления Александр Вовченко. Сам инцидент произошел еще 18 февраля, но запись с камеры наблюдения появилась только сейчас.

Несогласие в каких вопросах послужило отправной точкой ссоры, остается неизвестным — издание Police Control Ukraine отмечает, что Вовченко был пьян и в качестве последнего довода использовал боевую гранату. На кадрах видно, как трое мужчин что-то обсуждают, а потом разбегаются по кабинетам — по коридору пролетает и взрывается граната.

Инцидент, в результате которого никто не пострадал, замяли, а Вовченко перевели на должность руководителя отдела превентивной деятельности при Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.