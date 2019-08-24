Тема:

Ситуация на Украине 49 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 августа 201910:23 (обновлено в 10:25)

День независимости Украины пройдет без парада

День независимости Украины пройдет без парада

Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.Традиционного парада на центральной улице Киева не будет, передает телеканал "Россия 24". Вместо него утром там прошел Марш достоинства. После него Зеленский выступил с обращением к народу. В нем президент Украины призвал соотечественников объединиться. "Мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться", — сказал он, выступая на торжествах по случаю 28-й годовщины независимости Украины.

Торжества начались в 9.30 с памятной церемонии у креста на месте гибели "героев Небесной сотни" и минуты молчания. 100 раз ударит колокол — эту акцию должны подхватить и другие украинские города. Это будет символизировать "100 ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни". На Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины. В течение дня запланированы и другие праздничные мероприятия. Главным акцентом торжеств станет лозунг "Дети как будущее страны".

День независимости Украины — государственный праздник, который отмечается с 1992 года.

Ранее по теме

Сейчас

08:38

"Союз" не смог состыковаться с МКС

08:32

В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева"

07:30

"Союзу" и роботу Федору предстоит непростая стыковка с МКС

05:19

Скончался известный переводчик иностранных фильмов Юрий Живов

04:26

Скарлетт Йоханссон названа самой высокооплачиваемой актрисой

01:51

Северная Корея произвела очередной ракетный запуск

01:09

В США появилась первая жертва "болезни вейперов"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стыковку "Союза" с МКС перенесли на понедельник

Стыковку "Союза" с МКС перенесли на понедельник

38 минут назад
В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева" с подлодок Северного флота РФ

В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева" с подлодок Северного флота РФ

2 часа назад
Депутат Верховной рады: предоставление особого статуса Донбассу - путь в никуда

Депутат Верховной рады: предоставление особого статуса Донбассу - путь в никуда

2 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в 20:00"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева

Завтра, 25 августа

20:00

Программа "Вести в 20:00"

26 августа

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Трамп заверил журналистов в своей готовности к переговорам с Китаем

Трамп заверил журналистов в своей готовности к переговорам с Китаем

3 часа назад
Министр инфраструктуры Украины уверен в "победе над Россией"

Министр инфраструктуры Украины уверен в "победе над Россией"

3 часа назад
Шайтан попутал и паспортистки ошиблись: о необычном случае мошенничества в Дагестане

Шайтан попутал и паспортистки ошиблись: о необычном случае мошенничества в Дагестане

3 часа назад
СМИ: Трамп заявлял о своем нежелании ехать на саммит G7 в Биарриц

СМИ: Трамп заявлял о своем нежелании ехать на саммит G7 в Биарриц

4 часа назад
Незадолго до смерти Эпштейн был лишен психологического надзора

Незадолго до смерти Эпштейн был лишен психологического надзора

5 часов назад
Скончался известный переводчик иностранных фильмов Юрий Живов

Скончался известный переводчик иностранных фильмов Юрий Живов

5 часов назад
Снаряды, выпущенные Северной Кореей, достигли высоты в 97 км и пролетели 380 км

Снаряды, выпущенные Северной Кореей, достигли высоты в 97 км и пролетели 380 км

6 часов назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

19 часов назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
День независимости Украины пройдет без парада

День независимости Украины пройдет без парада

45 минут назад
Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

52 минуты назад
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику паводка

В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику паводка

1 час назад
Жизнь на некоторых экзопланетах может быть гораздо разнообразнее, чем на Земле

Жизнь на некоторых экзопланетах может быть гораздо разнообразнее, чем на Земле

2 часа назад
Vivo iQOO Pro: мощный игрофон с 5G

Vivo iQOO Pro: мощный игрофон с 5G

2 часа назад
Масштабный флешмоб и митинг-концерт пройдут на проспекте Сахарова в честь Дня флага России

Масштабный флешмоб и митинг-концерт пройдут на проспекте Сахарова в честь Дня флага России

2 часа назад
На борьбу с лесными пожарами в Амазонии брошены военные

На борьбу с лесными пожарами в Амазонии брошены военные

2 часа назад
Россиянка Калинская пробилась в основную сетку US Open

Россиянка Калинская пробилась в основную сетку US Open

3 часа назад
Надежда Савченко: украинизация России уже началась

Надежда Савченко: украинизация России уже началась

4 часа назад
Эксперт: США могут шантажировать Европу войной с Россией на ее территории

Эксперт: США могут шантажировать Европу войной с Россией на ее территории

4 часа назад
Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

6 часов назад
США планируют открытие генерального консульства в Гренландии

США планируют открытие генерального консульства в Гренландии

7 часов назад
Welt: Трамп поневоле помог постройке "Северного потока - 2"

Welt: Трамп поневоле помог постройке "Северного потока - 2"

7 часов назад
Правительство Белоруссии предложит Лукашенко проект программы по интеграции с Россией

Правительство Белоруссии предложит Лукашенко проект программы по интеграции с Россией

8 часов назад
СМИ: саммит G7 в Биаррице будет провальным

СМИ: саммит G7 в Биаррице будет провальным

8 часов назад
Зафиксирован первый случай смерти от загадочной "болезни вейперов"

Зафиксирован первый случай смерти от загадочной "болезни вейперов"

9 часов назад
Трамп повысил пошлины на китайские товары и обвалил рынок акций

Трамп повысил пошлины на китайские товары и обвалил рынок акций

10 часов назад
В Москве секса нет? "Презервативная" повергла в ужас нравственных горожан

В Москве секса нет? "Презервативная" повергла в ужас нравственных горожан

13 часов назад
Детские игрушки и фрукты: из-за каких вещей "Победа" не пустила на борт пассажирку

Детские игрушки и фрукты: из-за каких вещей "Победа" не пустила на борт пассажирку

13 часов назад
На юге России появились заразные комары: какие инфекции они переносят

На юге России появились заразные комары: какие инфекции они переносят

13 часов назад
Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана

15 часов назад
"Папа, не надо!": челябинский депутат рассказал подробности рокового убийства

"Папа, не надо!": челябинский депутат рассказал подробности рокового убийства

16 часов назад
Занесли инфекцию: Михалков перенес серию операций

Занесли инфекцию: Михалков перенес серию операций

17 часов назад
Медведев: при переходе на четырехдневку зарплаты не должны снизиться

Медведев: при переходе на четырехдневку зарплаты не должны снизиться

18 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

21 час назад
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

23 часа назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку