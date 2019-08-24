День независимости Украины пройдет без парада

Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.Традиционного парада на центральной улице Киева не будет, передает телеканал "Россия 24". Вместо него утром там прошел Марш достоинства. После него Зеленский выступил с обращением к народу. В нем президент Украины призвал соотечественников объединиться. "Мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться", — сказал он, выступая на торжествах по случаю 28-й годовщины независимости Украины.

Торжества начались в 9.30 с памятной церемонии у креста на месте гибели "героев Небесной сотни" и минуты молчания. 100 раз ударит колокол — эту акцию должны подхватить и другие украинские города. Это будет символизировать "100 ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни". На Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины. В течение дня запланированы и другие праздничные мероприятия. Главным акцентом торжеств станет лозунг "Дети как будущее страны".

День независимости Украины — государственный праздник, который отмечается с 1992 года.