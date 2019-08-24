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24 августа 201920:30

Лондон направил в Ормузский пролив эсминец Defender

Global Look Press

Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС Соединенного Королевства.

Эсминец вышел из своего порта базирования в Портсмуте 12 августа. Одновременно с ним в плавание отправился фрегат Kent. Оба корабля будут нести службу совместно с силами международных партнеров.

В том же региона находится британский фрегат Montrose — он уже обеспечил 30 проходов судов через пролив.

Ситуация в районе Персидского залива обострилась после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в порт Бендер-Аббас. Это стало фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

В этой связи США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания согласилась присоединиться к данной миссии.

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