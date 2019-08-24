Праздничная речь: Зеленский рассказал украинцам о "Макдоналдсе" и Армагеддоне

Вместо вышиванок преобладали белые платья, а исполнение гимна предварял рэп. В 28-ю годовщину своей независимости Украина, кажется, сделала все, чтобы отметить дату по-новому. Если не считать шествий радикалов, идея удалась. Владимир Зеленский даже в своей речи постарался уйти от клише, ни разу не упомянув Россию. Порошенко заранее понял, что этот праздник не его, и на Майдан просто не явился, став единственным из бывших президентов, проигнорировавших событие. Но его отсутствие на общей фотографии не изменит историю, разделившую страну надвое. И сегодня в Киеве это снова ощутили.

День независимости по новым правилам Зеленского — это когда хотел сэкономить на параде, а в итоге весь центр Киева фактически превращен в огромные декорации дорогого профессионального шоу: 5 оркестров, 17 пианистов, звезды оперной сцены, танцоры, барабанщики, десятки камер, которые отслеживают каждый шаг главного слуги народа страны. И, конечно, под новые музыкальным сопровождением: рэп — перед гимном страны.

Улыбающийся Зеленский с удовольствием качает в такт головой. Выступая со сцены, говорит: некорректно считать, что Украине — 28. Мол, и до 1991-го успели немало, вспоминая Крещение Киевской Руси. Перечисляет и самые неожиданные вехи Украины.

"По всей стране стояли в очереди в первый "Макдоналдс" и слушали "Танец пингвина" от Кузьмы. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 года и радовались утром, что его пережили", — сказал Зеленский. Говоря о многолетней истории, Россию Зеленский не упомянул ни разу.

Все — в белом. Для участников "Шествия достоинства" даже ввели особый дресс-код, поддержала который и первая леди. Сам Зеленский, правда, на белый пиджак не отважился, но в светлые тона старательно окрасил в своей речи новейшую украинскую историю, среди прочего учредив и новый праздник — День памяти защитников страны.

На торжестве были все предыдущие президенты Украины, кроме Януковича и Порошенко. Последний объяснил, что не явился, потому что не было парада. Не дождались его и на альтернативном шествии тех, кто предпочел не посещать мероприятие Зеленского.

В другой части города собрались семьи погибших, участники АТО и националисты. На этот марш многие пришли в камуфляже, лозунги — сплошь милитаристские, как и во Львове.

Народный депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко принял участие в благодарственном молебне за Украину.

К миру Украину в этот день призывали и за границей. Правительство Германии потребовало удалить скандально известный сайт "Миротворец". Официальный сайт, куда заносят нелегально добытые личные данные тех, кого называют "сепаратистами" или "агентами Кремля". В Великобритании новый глава правительства Борис Джонсон разучил два слова, чтобы записать обращение: "Слава Украине! Героям Слава!"

На самой Украине все попытки объединить людей хотя бы в День независимости в конечном итоге завершились разными шествиями людей, по-прежнему разделенных на разные лагеря.