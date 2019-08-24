Крушение Ми-2: пилот был опытным, вылет – санкционированным

Пилот вертолета Ми-2, разбившегося во время опрыскивания полей в Краснодарском крае, был опытным. Разрешение на вылет было оформлено должным образом.

Однако летчик не выдержал необходимую высоту полета и зацепился о землю. В результате вертолет упал, а 63-летний мужчина погиб.

Поля принадлежат племенному хозяйству "Володя". Между хозяйством и компанией, предоставившей вертолет, был заключен договор, передает ТАСС.