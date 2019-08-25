"Нет логики": Кравчук рассказал о неправильном украинском гимне

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал гимн страны бессмысленным. Речь идет о предыдущей редакции государственного гимна, заявление было сделано в эфире телеканала "112 Украина".

С 1991 года, когда Украина объявила о своей независимости, в качестве гимна использовалась песня "Ще не вмерла Україна" ("Еще не умерла Украина"), написанная Михаилом Вербицким на слова Павла Чубинского. Позднее текст гимна был изменен. В 2003 году первая строчка стала звучать как "еще не умерли Украины и слава, и воля".

Кравчук назвал предыдущую версию бессмысленной, нелогичной и грамматически бессвязной. Однако гимн и другую госсимволику в 1991 году принимали впопыхах, "не было времени спорить о буквах". Поэтому на это никто не обратил внимание, отметил Кравчук. Правда, почему и следующие 12 лет грамматическую бессвязность тоже никто не замечал, экс-президент не объяснил.