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МЧС 28 минут назад

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25 августа 201912:35

Потушен пожар возле чесального цеха во Владикавказе

Вконтакте/Ossetia News

Пожар, возникший на улице Доватора на газораспределительной станции, потушен. Огонь бушевал неподалеку от цеха по обработке шерсти, горевшего двумя неделями ранее.

 

Открытое горение, по информации пресс-службы МЧС, удалось локализовать уже через 25 минут после первого вызова. Пожару был присвоен первый ранг, с огнем боролись 24 человека и 6 единиц техники.

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