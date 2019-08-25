Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

Музыкант и актер Петр Мамонов, который в субботу, 24 августа, попал в больницу с инфарктом, чувствует себя намного лучше, но пока остается в реанимации, сообщила его супруга Ольга Мамонова. О выписке, по ее словам, говорить еще рано.

Жена навестила Мамонова в Первой градской больнице. По ее словам, музыкант очень доволен условиями в медучреждении.

Сам Мамонов оценивает свое состояние как нормальное. "Но он даже в период обострения говорил, что нормально", — приводит слова супруги "Интерфакс".