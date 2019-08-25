Зариф провел переговоры с Макроном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, приехавший в воскресенье, 25 августа, в Биарриц, встретился на полях саммита G7 с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого он провел обстоятельные переговоры с французскими министрами иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, а также экономики и финансов Брюно Ле Мэром.

Как отметил Зариф, "впереди предстоит сложная дорога" по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако "стоит попробовать" пройти этот путь. Его высказывание приводит ТАСС.

Елисейский дворец уже назвал результаты переговоров позитивными и отметил, что обсуждения будут продолжены.

Сообщается, что глава иранской дипломатии уже покинул Биарриц. Встреч с представителями американской делегации у Зарифа не было. В МИД Ирана сообщили, что они и не были предусмотрены. Между тем ранее в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не исключал возможности такой встречи.