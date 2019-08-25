Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 августа 201922:10

Зариф провел переговоры с Макроном

EPA

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, приехавший в воскресенье, 25 августа, в Биарриц, встретился на полях саммита G7 с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого он провел обстоятельные переговоры с французскими министрами иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, а также экономики и финансов Брюно Ле Мэром.

Как отметил Зариф, "впереди предстоит сложная дорога" по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако "стоит попробовать" пройти этот путь. Его высказывание приводит ТАСС.

Елисейский дворец уже назвал результаты переговоров позитивными и отметил, что обсуждения будут продолжены.

Сообщается, что глава иранской дипломатии уже покинул Биарриц. Встреч с представителями американской делегации у Зарифа не было. В МИД Ирана сообщили, что они и не были предусмотрены. Между тем ранее в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не исключал возможности такой встречи.

Сейчас

20:33

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

20:18

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

19:29

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

19:03

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

17:08

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

16:36

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

15:27

Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

1 час назад
Россия может ответить на действия США модернизацией своего оружия

Россия может ответить на действия США модернизацией своего оружия

2 часа назад
Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

1 час назад
Зариф провел переговоры с Макроном

Зариф провел переговоры с Макроном

11 минут назад
Признаны состоявшимися: завершились выборы президента Абхазии

Признаны состоявшимися: завершились выборы президента Абхазии

1 час назад
"Врезались в дерево. Или оно в нас": чета Дибровых попала в ДТП

"Врезались в дерево. Или оно в нас": чета Дибровых попала в ДТП

1 час назад
Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

3 часа назад
Выборы в Мосгордуму: однозначных лидеров нет

Выборы в Мосгордуму: однозначных лидеров нет

37 минут назад
В солнечногорском ТЦ на ребенка упала металлическая дверь

В солнечногорском ТЦ на ребенка упала металлическая дверь

30 минут назад
Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

2 часа назад
Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда

Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда

2 часа назад
Гренландия хочет стать государством, а не продаться

Гренландия хочет стать государством, а не продаться

51 минута назад
Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

3 часа назад
Киселев обратился к гостям KJP

Киселев обратился к гостям KJP

1 час назад
Дебютные голы Ларссона и Тила принесли "Спартаку" победу над "Крыльями"

Дебютные голы Ларссона и Тила принесли "Спартаку" победу над "Крыльями"

1 час назад
Макрон попытался стать де Голлем

Макрон попытался стать де Голлем

1 час назад
Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

2 часа назад
В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

2 часа назад
Головин помог "Монако" набрать первое очко в Лиге 1

Головин помог "Монако" набрать первое очко в Лиге 1

3 часа назад
Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

3 часа назад
ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7 тура РПЛ

ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7 тура РПЛ

3 часа назад
В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

3 часа назад
Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

3 часа назад
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

4 часа назад
Харьковский мост не выдержал перегруза

Харьковский мост не выдержал перегруза

4 часа назад
Меньшиков чувствует себя нормально

Меньшиков чувствует себя нормально

4 часа назад
Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

4 часа назад
Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

4 часа назад
Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

4 часа назад
Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

4 часа назад
Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

5 часов назад
Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

5 часов назад
Температура в Москве превысила норму

Температура в Москве превысила норму

5 часов назад
Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

5 часов назад
Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

6 часов назад
В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

6 часов назад
Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

6 часов назад
Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

7 часов назад
В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

7 часов назад
Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

7 часов назад
Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

7 часов назад
В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

8 часов назад
Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

8 часов назад
Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

9 часов назад
В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

9 часов назад
Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

10 часов назад
Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

12 часов назад
Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

13 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку