Тренер "Пари Сен-Жермен" Тухель не хочет, чтобы Неймар уходил

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель считает, что бразильский нападающий Неймар должен остаться в команде. Сам футболист, напротив, хочет покинуть ряды чемпионов Франции.

Неймар может либо вернуться в "Барселону", либо оказаться в другом испанском гранде – "Реале". Однако за неделю до закрытия трансферного окна самый дорогой футболист является игроком "ПСЖ".

Томас Тухель выступает против ухода Неймара, что он и подтвердил после матча с "Тулузой". "Ситуация должна разрешиться, как можно скорее. Неймар – отличный футболист, он нужен нам. Я считаю, что его надо сохранить".