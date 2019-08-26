"Локомотив" может усилиться футболистом "Интера"

Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу. 26-летний португальский футболист может оказаться в составе "железнодорожников" в качестве арендованного игрока с правом выкупа контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Мариу дал согласие на переход в стан красно-зеленых. Футболист и руководство "Интера" уже обсудили условия возможной сделки.

Напомним, что португалец выступает за "Интер" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел за миланский клуб 22 встречи, забив в них один мяч.