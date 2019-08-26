Российские волейболистки потерпели первое поражение на чемпионате Европы

В Братиславе женская сборная России по волейболу встречалась в рамках чемпионата Европы с немецкой командой. Игра получилась крайне упорной. Соперницам пришлось провести все пять сетов. Сборная Германии добилась победы со счетом 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11).

Это поражение стало для команды Вадима Панкова первым на турнире. Ранее российские волейболистки обыграли сборные Белоруссии и Швейцарии.

В следующем матче чемпионата Европы россиянки встретятся с командой Испании. Матч между ними состоится 28 августа.