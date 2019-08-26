Первая ракетка мира Джокович вышел во второй круг US Open

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся на данный момент первой ракеткой мира, не испытал особых проблем в стартовой встрече Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Серб обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну в трех сетах со счетом 6:4, 6:1, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 52 минуты. Во втором круге Джоковича ждет встреча с победителем пары Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Сэм Куэрри (США).

Ранее на турнире в следующий раунд Открытого чемпионата США по теннису вышел россиянин Даниил Медведев, в трех партиях переигравший Пранджнеша Гуннесварана из Индии.