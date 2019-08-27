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27 августа 201907:35

Во Владивостоке за ночь выпала треть месячной нормы осадков

Во Владивостоке за ночь выпала треть месячной нормы осадков

На Владивосток этой ночью обрушилась треть месячной нормы осадков. Подтоплены дороги, жилые дома и офисные здания. Как сообщили в мэрии, из-за обильных дождей нарушено движение наземного транспорта. Из-за мощного ливня на улице Ладыгина сошел сель. Грунт сошел вместе с деревьями — они были вырваны с корнем. Частично в воде и под слоем грязи оказались десятки машин.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк приехал в район улицы Ладыгина на место схода грунта. Туда же направлены сотрудники дорожных служб. Гуменюк поручил службам города быстро устранить последствия непогоды, сообщает РИА Новости.

Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня во Владивостоке продолжатся сильные дожди с грозами.

Ситуация с паводками ухудшилась и в Комсомольске-на-Амуре. Уровень реки там поднялся выше опасной отметки. Подтоплено несколько десятков домов, передает телеканал "Россия 24". Всего в зоне паводка в Хабаровском крае находятся 54 населенных пункта.

Сильные дожди в регионе, по прогнозам, будут идти всю неделю.

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