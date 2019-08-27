WorldSkills: что рассказали участники мирового чемпионата и как это было

Во вторник вечером, 27 августа, в Казани проходит грандиозная церемония закрытия мирового чемпионата рабочих профессий. Ее главным событием станет награждение победителей WorldSkills-2019. По правилам турнира, интрига сохраняется до последних минут, поэтому участники с особым волнением и надеждой ждут вручения медалей.

45-тысячный стадион "Казань Арена" — здесь проходит грандиозный праздник международного масштаба. Это церемония закрытия WorldSkills. Сказочное шоу только начинается.

Они вдохновляют и удивляют, зажигают сердца зрителей. Что тут скажешь — профессионалы, для которых нет ничего невозможного. В этом и есть смысл мирового чемпионата WorldSkills.

Поют и танцуют, пока другие работают — куда же без болельщиков, которые приехали сюда со всей планеты. На этом первенстве в Казани они ставят рекорды: 63 страны, почти 250 тысяч гостей. Но в центре внимания все же талант и мастерство.

Обратный отсчет, последние мгновения, участники завершают свои работы — это долгожданный финал. Австрийский эксперт подлетает к камере на коленях, кричит "amazing" ("удивительно"), все обнимаются и поздравляют друг друга.

От усталости парни валятся с ног, ведь они 22 часа строили дом и теперь мечтают лишь об одном — лечь, полежать, поспать. Из девяти команд с этим невероятно сложным заданием справились только пять. Наши Никита Комаров и Андрей Корпачев вместе тренировались всего-то один месяц и, несмотря ни на что, дошли до финала.

"Парни справились сами с собой, это главное. А так — мы не уступаем никому", — рассказал международный эксперт WorldSkills Russia по бетонным строительным работам Константин Афонин.

И так во всех компетенциях, а их 56: от ювелирного дела до кузовного ремонта, а еще мехатроника, ресторанный сервис и производство мебели. Российская команда — среди фаворитов.

На столе стоит Чебурашка — это талисман нашей сборной. За спиной — триколор, а также звучит поддержка, которая окрыляет и придает сил.

"Это отличный опыт, отличный праздник души и работы. Я счастлив, что все это прошло, но расстроен, что это все уже заканчивается", — поделился член национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" Егор Жадан.

Но на самом деле в данный момент для них все только начинается. В черном чемоданчике находится самое дорогое — медали юбилейного, 45-го чемпионата WorldSkills, представленные в золоте, серебре и бронзе. На одной стороне — тюльпан как символ возрождения, на обратной — открыточные виды Казани. Кто получит медали — главная интрига. Имена победителей объявят лишь в самом конце церемонии закрытия.