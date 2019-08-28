Дочерняя компания "Ростеха" требует от Boeing 120 млн долларов

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.

Как заявил РИА Новости адвокат Стивен Маркс, представляющий интересы компании, Boeing сознательно ввел в заблуждение относительно ключевого положения договора, то есть намерения поставить сертифицированные и пригодные для полетов самолеты.

Адвокат отметил, что Boeing не продемонстрировал признаки какого-либо желания вести содержательный диалог​​​, поэтому защита сосредоточится на судебном процессе, хотя пыталась его избежать. Дата слушаний по иску пока не назначена, но есть вероятность, что это произойдет в течение следующих 30 дней.

Полеты 737 Max были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились — в марте 2019 и ноябре 2018. Расследование показало, что в обоих случаях самолет спикировал и врезался в землю из-за сбоя в бортовом компьютере. Программа неправильно оценила положение лайнера и увела его в пике. Изначально Boeing обещал исправить возможный сбой системы и снять запрет на полёты за несколько дней. Теперь сроки сдвигают на конец этого года.

Эксперты прогнозируют, что убытки Boeing вырастут (американские суды уже завалены требованиями на 50 миллиардов долларов). На 737 MAX приходилась половина всей прибыли. Но в прошлом месяце концерн не получил ни одного заказа на этот лайнер. Показателен недавний авиасалон в Ле Бурже – павильон Boeing пустовал, а к его конкуренту Airbus стояла очередь.