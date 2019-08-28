В Приморье и Хабаровском крае устраняют последствия мощных ливней

Десятки участков дорог, в том числе подъезд и парковку международного аэропорта Владивосток, подтопило из-за ливней. А в районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке превысил опасную отметку почти на 40 см.

В ночь на вторник к югу края подошёл фронт, начался дождь, местами отмечался ливень​​​. Больше всего осадков выпало во Владивостоке. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В Приморье и во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.

Как сообщает РИА Новости, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока. Машины едут в воде по бампер и выше. Но инфраструктура, как уточнили в аэропорту, работает без сбоев, рейсы выполняются в пределах расписания. Однако непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию в городе, и многие пассажиры прибывают в аэропорт с опозданием.

Движение трамваев и троллейбусов приостановлено, автобусы ходят с опозданиями.

Сейчас оперативные службы работают во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Надеждинском и Партизанском районах, задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники.

Тем временем уровень воды в реке Амур поднялся в районе Комсомольска-на-Амуре на 13 см за сутки — до 686 см. Неблагоприятным считается уровень 450 см, опасным — 650 см. Гидрологи ожидают повышения уровня воды в реке до 760-820 см 4-9 сентября.

По словам представителя правительства по вопросам ЖКХ, в городе разворачивают работы по отсыпке дамб. Значительные силы сейчас брошены на защиту микрорайона Менделеева, частный сектор которого находится на берегу. Жителей просят временно переехать из своих домов, а также перевезти домашних животных, сообщает "Интерфакс".