Отца, посадившего сына на цепь, ограничили в правах

Белореченский районный суд в Краснодарском крае вынес решение в отношении местного жителя, который посадил сына на цепь в сарае.

Суд вынес решение об ограничении мужчины в родительских правах, сообщает ТАСС. Мать мальчика рассказала, что речь идет об алиментах на ребенка, а также об ограничении общения с несовершеннолетним.

Женщина также сообщила подробности о состоянии здоровья мальчика. По ее словам, оно улучшилось и мать на следующей неделе планирует забрать ребенка из реабилитационного центра, где он находится с июля. Женщина отметила, что 1 сентября мальчик пойдет в школу, с ним уже все хорошо и он уже проявляет свои эмоции нормально. "Будем воспитывать, работать с ним, надеюсь в ближайшее время он придет в нормальное эмоциональное состояние после случившегося", — рассказала мать.

Нелепый инцидент произошел 18 июля. Мужчина приковал своего сына в сарае, обмотав вокруг его шеи цепь. Затем обвиняемый повез свою новую жену в роддом. Мальчик смог освободиться и пришел в ближайший магазин с цепью на шее, где рассказал о случившемся. Местные жители вызвали полицию. Впоследствии мальчика отправили в реабилитационный центр, где с несовершеннолетним работали психологи.