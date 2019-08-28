Ультиматум США: Турция должна выбрать или американские самолеты, или российские ПВО

США могут рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F 35 только в том случае, если Анкара избавится от российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Пентагона Марк Эспер.

Он заявил, что Турция должна выбрать что-то одно – или американские самолеты или российские зенитно-ракетные системы, сравнив с автомобилями: "Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить с целью применения".

Ранее сообщалось о том, что после отказа США продавать F-35 Турция задумалась о закупке истребителей Су-35 у России.