Чех Алекс Крал перейдет из "Славии" в "Спартак"

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время станет футболистом московского "Спартака". 22-кратные чемпионы страны согласовали переход 22-летнего игрока с пражской "Славией".

Как сообщает Чемпионат.com, "Спартак" заплатит за Крала 12 миллионов евро. Это второй по величине трансфер в истории чешской лиги. Больше – 14,5 миллионов евро заплатила дортмундская "Боруссиия" за полузащитника "Спарты" Томаша Росицки в 2001 году.

Алекс Крал способен сыграть, как в центре обороны, так и на позиции опорного полузащитника. Крал пришел в "Славию" в январе 2019 году. На счету футболиста 1 матч за сборную Чехии.