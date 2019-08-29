Рада утвердила состав кабинета, предложенный Гончаруком

Верховная рада Украины поддержала состав нового кабинета министров, предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком. За это решение проголосовал 281 народный депутат, передает "Интерфакс".

Новоизбранный глава правительства представил в четверг, 29 августа, на рассмотрение Верховной рады состав своего кабинета. В него вошли пятнадцать министров и два вице-премьера.

Как сообщает ТАСС, на посту главы МВД остается бывший министр Арсен Аваков. Все остальные члены кабинета являются новичками. В их числе — Дмитрий Кулеба, который займет пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вторым вице-премьером, министром цифровой трансформации станет Михаил Федоров.

На пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложен Тимофей Милованов. Министром финансов станет Оксана Маркарова. На пост министра энергетики и защиты окружающей среды Гончарук предложил Алексея Оржеля.

Владислав Криклий станет министром инфраструктуры. Алена Бабак предложена на пост министра развития общин и территорий. Министром образования и науки станет Анна Новосад.

На пост министра здравоохранения предложена Зоряна Скалецкая. Министром культуры, молодежи и спорта станет Владимир Бородянский.

Юлия Соколовская предложена на пост министра социальной политики. Министром по делам ветеранов, а также неподконтрольных территорий станет Оксана Коляда.

Министром кабинета министров станет Дмитрий Дубилет (министр без портфеля). Денис Малюська возглавит министерство юстиции.