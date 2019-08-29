ДНР обратилась в миссию ОБСЕ с просьбой помочь найти и вернуть ополченцев, взятых в плен

Донецкая народная республика обратилась в миссию ОБСЕ с просьбой помочь найти и вернуть троих ополченцев, взятых в плен украинскими силовиками. Об этом СМИ сообщила полпред ДНР в контактной группе, глава министерства иностранных дел республики Наталья Никонорова в четверг, 29 августа.

Ранее представители ДНР заявили, что в ходе столкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один получил ранения, еще троих взяли в плен бойцы нацподразделения "Азов".

Как отметила Никонорова, вопрос о взятых в плен ополченцах был поднят видеоконференции контактной группы, инициированной ОБСЕ в четверг.

В заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс службой, отмечается, что ДНР обратилась к ОБСЕ с просьбой оказать максимальное содействие в поиске и возвращении ополченцев, проверить их состояние и статус. Представители ОБСЕ приняли эту просьбу, передает РИА Новости. Также было предложено вернуться к данному вопросу на заседании в Минске, которое состоится 4 сентября.