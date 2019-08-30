Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы. Это произошло после того, как главврач больницы Александр Обидин сократил им стимулирующие выплаты из-за "перевыполнения дорожной карты по заработной плате".

В больнице работают 500 медсестер и в штате не хватает трех сотрудниц. При этом главрач подчеркнул, что из-за отмены финансового стимулирования зарплата медсестер сократится всего от 400 до 1500 рублей. По его словам, зарплата младшего медперсонала в его больнице составляет 32-25 тысяч рублей в месяц. Если медсестры не заберут заявления, то 10 сентября станет последним рабочим днем для них, сообщает ТАСС.

Но главврач Александровской больницы обещает уговорить медсестер остаться. На 2 сентября он запланировал собрание с участием старшей медсестры для того, чтобы разъяснить ситуацию.

В Александровскую райбольницу входит и Струнинская больница. На качество обслуживания в ней в 2017 году пожаловались пациенты на "Прямой линии в Владимиром Путиным". Теперь в больнице проходит ремонт, который завершится до конца 2019 года.

Заявления на увольнение в конце августа написали шестеро хирургов Центральной горбольницы №1 Нижнего Тагила. Они жаловались на высокую нагрузку и низкую зарплату. Позже медики забрали заявления. Им выплатят дополнительные деньги за переработки. В горбольнице теперь проходит масштабный аудит. Главврачи двух больниц отстранены от работы.