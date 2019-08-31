В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Шествие сторонников оппозиции прошло по Бульварному кольцу от Чистых прудов до Пушкинской площади. Там участники акции простояли еще порядка полутора часов и разошлись. Во время акции задержания не проводились, уточняет РИА Новости. Среди участников замечен, в частности, экс-глава партии "Яблоко" Григорий Явлинский и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Ранее в управлении МВД сообщали, что в интернете распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Ведомство напомнило, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.