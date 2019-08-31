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31 августа 201921:00

Луценко назвали акционером подпольных казино

фото: Global Look Press

Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.

Арахамия пояснил, что такие данные он получил, начав изучать ситуацию в нелегальном игорном бизнесе, и пообещал написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить то, что ему стало известно, пишет РИА Новости.

Отставку Луценко с поста генпрокурора парламент Украины одобрил в минувший четверг, 29 августа. Это решение поддержали 317 депутатов при минимуме в 226 голосов. Новым генпрокурором страны был назначен Руслан Рябошапка. Он сразу же заявил о намерении каждую неделю привлекать к ответственности кого-то из высокопоставленных чиновников.

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